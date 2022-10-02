مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة؛ أحدهم سبق اتهامه في 28 قضية؛ أبرزها «قتل وسلاح ناري وسرقة ومخدرات»، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية سلاح، بدائرة مركز شرطة أسيوط، واتخاذهم من محل إقامة أحدهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع اثنين وضبط الثالث، وعُثر بحوزتهم على «2 بندقية آلية – 10 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الحشيش والشابو وأقراص مخدرة».

كما أسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن إصابة ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.