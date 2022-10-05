رئيس الوزراء: ننتظر من 400 إلى 500 مشارك في المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استهداف 21 جهة محلية ودولية لدعوتهم لحضور المؤتمر الاقتصادي المرتقب، مشيرًا إلى أن التقدير الأولي يشير إلى أن حجم المشاركين سيكون ما بين 400 إلى 500 مشارك في المؤتمر على مدى 3 أيام في الفترة من 23 إلى 25 من شهر أكتوبر الجاري.

جهات في المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي: « بنتكلم عن جهات الدولة الوزارات والحكومات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة سواء غرف التجارة، أو مجالس التصدير اللي بتبقى موجودة، مجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال المختلفين، رؤساء الجامعات والكليات اللي معنيين بمناحي الاقتصاد، رؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالقطاعات المختلفة اللي احنا هناقشها جوه المؤتمر».

المؤسسات الدولية العاملة في مصر

وتابع: «نستهدف أيضًا المؤسسات الدولية العاملة في مصر، اللي شغالة في هذا الموضوع، ممثلي الشركات سواء شركات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي اللي عاملة ومعنية بالاقتصاد المصري والسفراء، كل الجهات إحنا محددين 21 جهة، ونأمل أن يكون فيه مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في المؤتمر الاقتصادي».