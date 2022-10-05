رئيس الوزراء: نسعى لوضع سياسات تعزز قدرة الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي المرتقب، سيتبع الجلسة الافتتاحية جلسة أخرى تتحدث عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، «وهنا عاوزأكد على أن فلسفة الجلسات بتبقى عاملة إزاي، بيبقى هناك رئيس للجلسة، وده بيبقى أحد الوزراء المعنيين، ومعاه متحدثين رئيسيين يمثلوا كل الأطياف ده غير المشاركين اللي موجودين وحاضرين الجلسة، وبرضوا يبقى لهم مداخلاتهم».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، « لكن الأهم هنا لأن هدفنا إننا نستمع كحكومة ، بيبقى هناك مداخلة بسيطة الوزير أو المسؤول المعني في البداية كمقدمة وبقيت الجلسة كلها هو فتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين سواء كانوا متحدثين رئيسيين أو مشاركين جوه الجلسة عشان هما دول ان احنا هدفنا اننا نستمع لوجهات نظرهم ويبقى هناك توافق معاهم على إيه هي التحديات وإيه الخطوات اللي احنا عاوزين اننا نقرها عشان تبقى خارطة طريقة وخطة عمل للدولة ويكون مشارك فينا معانا اكبر قدر من الخبراء والمعنيين بهذا المجال».