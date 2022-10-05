مدبولي: الرئيس السيسي وجه الحكومة للاهتمام بتطوير الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق، اليوم، على أحد العروض التي تقضي بإضافة التعليم والصحة والاستثمار، في جلسات التعليم والصحة، «الجلسات دي بيكون الوزير المعني قاعد ومعاه الخبراء المتخصصين، وبيحددوا التحديات اللي بيواجهها القطاع الخاص في هذا القطاع، ويخرجوا بخارطة طريق بعد الاتفاق عليها لتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في المجالات المهمة».

مدبولي: ستكون جلسه عامة يشارك فيها وزير الصناعة كمقرر

أضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن خارطة طريق تطوير قطاع الصناعي المصري، إحدى النقاط المهمة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة، للخروج بإطار عام كاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية، وتعظيم الصادرات، وبالتالي فستكون جلسه عامة، يشارك فيها وزير الصناعة كمقرر، وكلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

مدبولي: الموضوع ليه أبعاد كبيرة

واستطرد: «الموضوع ليه أبعاد كبيرة، ونعي تماما حجم التحديات الموجودة، وأنا كنت حريص الفترة الماضية، بالاجتماع مع رجال الصناعة ومجالس التصدير، وغرف الصناعة المختلفة للاستماع لهم ولرؤيتهم، وتلك الجلسة فرصة حتى يحدث توافق بوجود وزير المالية، لأن هناك بعض التحديات التي تخص الضرائب وغيرها من معتمدات مستندية والتمويل».