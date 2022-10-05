رئيس الوزراء: صياغة تشريعات جديدة بتوصيات المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التوصيات التي يخرج بها المؤتمر الاقتصادي المقبل، وفي حال كانت تستلزم صياغة تشريعات جديدة تجري صياغتها على الفور: «أي قرارات بتطلع من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو مجلس الوزراء هنصيغها ويتم إصدارها».

تفعيل جميع القرارات عقب انعقاد المؤتمر

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر المجلس، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن جميع القرارات التنفيذية التي سيكون مطلوب تفعيلها بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي يجري أخذها على محمل الجد: «التوصيات والقرارات هناخدها على طول بعد المؤتمر الاقتصادي».

واستطرد: «إحنا منفتحين تماما على أي أفكار وتوجهات من شأنها تعزيز مشاركة وزيادة القطاع الخاص في كل أنشطة الاقتصاد المصري، ومصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية من 2011 وحتى الآن، عدينا بثورتين وإصلاح اقتصادي وأزمتين عالميتين، وأي أزمة لوحدها من دول كانت كفيلة بتأثير شديد السلبية على أي دولة، والخطوات اللي خدتها الدولة المصرية ومنها الإصلاح الاقتصادي مكنتنا من الصمود والاستمرار حتى هذه اللحظة».