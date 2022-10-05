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الداخلية: تحرير 130 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
12:33 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
سرقة تيار كهربائي

سرقة تيار كهربائي

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها عدة حملات شنتها لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1881 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13093 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، جرى ضبط 295 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 365 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات