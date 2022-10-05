«الداخلية»: مصادرة 113 مليون جنيه من 30 تاجر مخدرات في شهر واحد

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا خلال شهر سبتمبر لهذا العام بتهمة غسل 113 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

مكافحة جرائم غسل الأموال

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب من القبض على 30 شخصا لارتكاب 7 قضايا غسل الأموال المتحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، إذ يروج المتهمون لـ المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وشراء العقارات والسيارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.