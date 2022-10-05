حسين فهمي يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمشهد من فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

احتفل الفنان حسين فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بذكرى السادس من أكتوبر، بنشر عدد من مشاهد فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» عبر حسابه على إنستجرام.

تصوير الفيلم على خط بارليف

وعلق حسين فهمي على الصور: «أرشيفي الخاص وذكرى انتصارات حرب أكتوبر العظيمة.. فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، مع أعظم الفنانين.. الفيلم تم تصويره على خط بارليف الذي أشاعت إسرائيل أنه منيع ولا يقهر مقارنة بخط ماجينو في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية».

حسين فهمي يعود للدراما برمضان 2023

ويعود الفنان حسين فهمي للدراما بعد غياب سنوات بموسم دراما رمضان المُقبل 2023، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «عودة البارون»، الذي يشاركه فيه البطولة عدد كبير من نجوم الوطن العربي؛ أبرزهم خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.

يذكر أن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعمل حاليا على التحضيرات الخاصة بالدورة المُقبلة.