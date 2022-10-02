مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالجيزة

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الدائري أمام سلم المدينة بمنطقة الأهرام، ونُقلت الجثة إلى المستشفى تمهيدًا لتسليمه إلى ذويه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ يكشف الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ومصرع شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، والدفع بسيارة إسعاف لنقل المتوفي، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث بين سيارتين والعثورعلى جثة الشاب.

سيارة جمع القمامة وراء ارتكاب الحادث

وبإجراء التحريات الأولية من قبل رجال المباحث تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أنّه أثناء توقف السيارة الثانية بمكان الحادث لجمع القمامة، اصطدمت بها السيارة الأولى مـن الخـلـف، ونتج عنها وفاة قائدها، البالغ من العمر 24 سنة، ويعمل سائق.

المتوفى أصيب بنزيف بالمخ وكسور

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أنّ المتوفي أصيب بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، أدت إلى مصرعه على الفور، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة، والتحفظ على السيارة وقائدها المتسببين في الحادث، وعرضه أمام جهات التحقيق.