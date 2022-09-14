إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب «تروسيكل» على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في الجسم بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» كانوا يستقلونها، قرب مدخل دمو على الطريق الدائري في نطاق مدينة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتوقفت حركة المرور على الطريق، وساعد المارة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف.

انقلاب تروسيكل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الدائري بالفيوم، قرب مدخل دمو، ووجود مصابين.

إصابة 9 أشخاص

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل مصاب حسب حالته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته.