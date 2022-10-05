وفد السفارة الإنجليزية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتابعان أنشطة «وعي» بالإسكندرية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، لقاء موسعا للأسر المستفيدة من برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» بمحافظة الإسكندرية، بحضور وفد من سفارة المملكة المتحدة في مصر ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية بالوزارة.

البرنامج يستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية

واستعرضت منى أمين، مستشار التعاون الدولي بوزارة التضامن الاجتماعي، المحاور الأساسية لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، والذي يستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه برنامج «وعي» في الربط والتنسيق بين الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.

وأكدت «أمين» تضافر جهود الوزارة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدولية، لنشر رؤية برنامج «وعي»، بما عزز من كفاءة البرنامج وانتشاره، حيث يعمل باستراتيجية إعلامية متكاملة، بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والاتصال المباشر من خلال الرائدات الاجتماعيات.

وأعرب «سلفان ميرلين»، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر عن فخره بحملات التوعية التي قادتها وزارة التضامن الاجتماعي ضد زواج الأطفال والعنف ضد النساء والأطفال، والتي ربطت فيها الوزارة بين رسائل التوعية والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات، مؤكدا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيركز عمله مع الوزارة في الفترة المقبلة على دعم شبكات الأمان الاجتماعي.

كما أعرب «نيل ماكولب»، الملحق السياسي بالسفارة البريطانية في القاهرة، عن سعادته بالتعاون من وزارة التضامن الاجتماعي في مد شبكات الحماية الاجتماعية، لما لها من أثر كبير في معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا.

تعريف الأسر الأولى بالرعاية بخدمات الوزارة والسلوكيات الإيجابية

أوضح الدكتور أحمد سعدة، معاون وزير التضامن الاجتماعي، ومدير مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية، أن المشروع يهدف إلى تعريف الأسر الأولى بالرعاية بالخدمات التي توفرها الوزارة، والسلوكيات الصحية والاجتماعية الإيجابية، التي تحسن من مستوى معيشة المواطن وتوفر له سبل الحياة الكريمة.

وأشار سعدة إلى أن أنشطة التوعية سبقها تدريب الرائدات الاجتماعيات على رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذ حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام والاتصال المباشر في القرى والمناطق المطورة الجديدة، إضافة إلى أن المشروع يدعم الوزارة في تنفيذ البحوث الاجتماعية، حول قضايا برنامج «وعي» بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لقياس أثر الخدمات والحملات الإعلامية على اتجاهات وأفكار الأسر الأولى بالرعاية حول هذه القضايا، وبما ييسر عمليات المتابعة والتقييم.

عدة جمعيات أهلية تشارك في برنامج «وعي»

وأوضح الدكتور مجدى حلمي، مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي: أن اختيار الجمعيات الشريكة في برنامج «وعي»، جاء بناء على تميز كل جمعية في المجال الذي تعمل فيه، فجمعية مصر الخير لها باع كبير في مساندة مدارس التعليم المجتمعي، والتنسيق مع جمعيات أخرى لها نفس الاهتمام، وجمعية صناع الحياة لتميزها في العمل مع الشباب والمتطوعين، وجمعية الهلال الأحمر المصري، لما لها من خبرة طويلة في تقديم الخدمات الصحية والإغاثية داخل وخارج مصر والوصول إلى الأسر التي تعيش في ظروف صعبة.

ومن جانبها أشادت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بالدور الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في نشر التوعية بقضايا وبرامج وخدمات الوزارة.

واستعرضت الدكتورة علا عمران، من جمعية الهلال الأحمر المصري، مشاركة الجمعية في حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» ووصول الجمعية إلى 70 ألف شخص، من خلال اللقاءات الجماهيرية التي تعقدها الجمعية بالتزامن مع القوافل الطبية والإغاثية التي تم تنظيمها خلال فترة الحملة.

الرائدات الاجتماعيات سيشاركن قريبا في حملات جديدة تتبناها الوزارة

وقالت جاكلين ممدوح، مدير إدارة شئون المرأة بوزارة التضامن، إن الرائدات الاجتماعيات سيشاركن قريبا في حملات جديدة تتبناها الوزارة، بالتنسيق مع المديريات والجمعيات والمشروع.

واطلع الوفد على ركن وعي بجمعية النوابغ للتنمية، الذي ينتشر في أغلب المحافظات، وأبدوا إعجابهم بما يحتويه الركن من موارد إعلامية متنوعة، حول قضايا التعليم والعمل والنظافة والممارسات الصحية، ومواجهة زواج الأطفال وختان الإناث، وقضايا ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مطويات وفيديوهات للتوعية والخدمات التي توفرها الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وشارك في اللقاء الذي استضافته جمعية «النوابغ للتنمية» وجمعية «مصر الخير» بمدينة الإسكندرية، الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة والجمعيات الأهلية الشريكة والشباب المتطوعون للعمل في برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية بالإسكندرية وقيادات العمل بالوزارة.