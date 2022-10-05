التضامن: 14 مركزا لاستضافة النساء ضحايا العنف بنهاية 2023

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنها تقوم بمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء، من خلال مختلف أنواع الإعلام سواء المرئي أو المكتوب أو المسموع أو من خلال الاعلام الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتم الاستعانة بنحو 20 ألف رائدة مجتمعية، وتعزيز الوعي المجتمعي والتنموي لأهالي المجتمعات المحلية، لتعزيز السلوكيات الايجابية .

توفيرالرعاية والحماية الإجتماعية للمعنفات

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى على الموقع الرسمى لها، أن مراكز استضافة المرأة تعمل على توفيرالرعاية الإجتماعية وكذلك الحماية والتمكين الاقتصادى إلى جانب التأهيل، مؤكدة أنها تشرف على 9 مراكز لاستضافة المعنفات أو السيدات ممن يواجهن الخطر، مؤكدة أنه فى نهاية عام 2023 سيتم افتتاح خمسة مراكز أخري، ليصبح الإجمالى 14 مركز لاستضافة المعنفات.

شروط الإقامة بمراكز المعنفات

وأشارت إلى أن هناك العديد من الشروط لإقامة المعنفات ومن يواجهن خطرا بمراكز استضافة المرأة كالتالى :

- يشترط أن تتعرض الفتاة أو المراة أوللعنف لكى تقيم بمراكز الإستضافة .

- تكون الفتاة أو السيدة مستوفية لشروط اللياقة (البدنية – العقلية)

- يشترط أن تكون المقيمة بالمركز مصرية أو أجنبية متزوجة من مصرى ، وذلك بموجب وثيقة رسمية أوتكون المرأة مطلقة منه في فترة عدتها.

- يشترط أن تسدد الرسوم التى تقرها لجنة الإشراف وفقاً للبحث الإجتماعي .

المستندات المطلوبة للإقامة بمراكز استضافة المرأة المعنفة

- صورة من بطاقة الرقم القومى .

- تقديم شهادة صحية .

- صورتين شخصيتين .

- صورة صحيفة الحالة الجنائية .

- تقدم المستفيدة مفردات مرتب إذا كانت عاملة .

- تقديم إيصال سداد رسوم الإقامة .

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يمكن للمعنفة الوصول إلى مراكز استضافة المرأة من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية أو الإدارة الاجتماعية أو المديرية، أو الاتصال بأرقام وزارة التضامن لمعرفة أقرب مركز استضافة المرأة أو معرفة أقرب مركز من خلال أقسام الشرطة، أو المستشفيات، أو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، او يمكن للمعنفة الوصول إلى أحد المراكز من خلال القيادات المجتمعية أو من خلال النيابة العامة.