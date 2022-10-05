عصام السقا: مسلسل يحيى وكنوز سعى لبناء الوعي والثقافة لدى الأطفال

قال الفنان عصام السقا، أحد أبطال مسلسل يحيى وكنوز، إن العمل يعد ملحمة في حد ذاته، وذلك لأنه قدم محتوى محترما عن تاريخ مصر عبر لغة عربية مصرية وليست معربة، كما تضمنت الدراما الخاصة به بناء ثقافة الأطفال.

السقا: كاتب العمل قام بتسجيل مجرياته بشكل سهل وسلس

وأضاف «السقا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، المذاع على فضائية «DMC»، أن مسلسل يحيى وكنوز نجح في بناء ثقافة للطفل المصري من أجل نشر التوعية لهم، مشيرا إلى أن كاتب العمل سجل مجرياته بشكل سهل وسلس.

السقا: المسلسل تمت كتابته بشكل وطني

واستطرد: «المسلسل تمت كتابته بشكل وطني، وفيه عملنا دعم للطفل المحروم بقاله سنين من الأعمال الثقافية الخاصة بالأطفال، وبعد عرض المسلسل في رمضان جالنا تعليقات كتير من الأمهات وأولياء الأمور وكلهم كانوا مبسوطين بالمسلسل، والجميع كان بيلتف أمام الشاشة».

وأوضح أن المسلسل طاله عدد من الاعتراضات بخصوص مدة عرضه، إذ رغب المعجبون به في زيادة وقت عرض المسلسل حتى يتضمن مزيدا من المعلومات القيمة والثرية عن التاريخ المصري.