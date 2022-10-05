تردد قنوات dmc لمتابعة حلقات مسلسل «أعمل إيه»

ينتظر عشاق الدراما المصرية، متابعة الأحداث الجديدة من المسلسل الجديد «أعمل إيه»، الذي يعرض من خلال قناة dmc، إذ نجح في أقل من أسبوعين في جذب ملايين المتابعين والمشاهدين في مصر والوطن العربي، نظرا لعودة المسلسل إلى مناقشة جميع تفاصيل الحياة الاجتماعية داخل الأسر المصرية البسيطة، والعلاقة الأسرية بين جميع أفراد الأسرة.

ويعتبر مسلسل «أعمل إيه»، من أهم المسلسلات ذات الطابع الأسري الذي عرض على قناة dmc، بعد النجاح الكبير لجميع أجزاء مسلسل «أبو العروسة».

مسلسل «أعمل إيه» يعرض بشكل حصري من السبت للأربعاء، وذلك من خلال شبكة dmc، وتقوم القناة ببث العرض الأول للحلقة، في الثامنة مساء، وتعاد نفس الحلقة في العاشرة مساء على قناة dmc دراما.

وفي هذا السياق، زادت عمليات البحث بشكل كبير، على تردد شبكة قنوات dmc دراما الجديد، لمتابعة مسلسل «أعمل إيه»، وفي إطار حرص «الوطن» على توفير كل ما يبحث عنه المتابعين، ضمن خدماتها اليومية، نرصد في السطور التالية، تردد قنوات dmc، بحيث يتمكن جميع المشاهدين داخل مصر وخارجها، بمتابعة جميع أحداث المسلسل الاجتماعي الجديد «أعمل إيه»، وهو كالتالي:

تردد قناة DMC دراما

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

من المعروف أن مسلسل أعمل إيه، بطولة خالد الصاوي، ويشاركه البطولة كلا من صابرين، ندى بسيوني، نهال عنبر، صابرين، وصبري عبد المنعم، وأيمن عزب، وريهام الشنواني، نور إيهاب، دنيا المصري، محمد مهران، وهو من إخراج أحمد عبد الحميد، وتأليف محمد الحناوي.