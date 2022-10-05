إعلان مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع الحلقة 99.. أحداث ومعارك قتالية

يترقب الكثيرون من محبي الدراما والسينما، إعلان مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع الحلقة 99، وموعد عرضه والقنوات الناقلة له، خصوصًا أن أحداثه تدور في إطار من الدراما والتشويق في ظل المعارك الحربية والصراعات التاريخية إبان تأسيس الدولة العثمانية التي جرى تتبعها على الأجزاء الثلاثة المنصرمة وانتهت بالحلقة 98.

وظهر في إعلان مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع الحلقة 99، أبطال العمل وهم يخوضون قتالًا عنيفًا في ظل المؤمرات التي يحيكونها ضد بعضهم البعض، والقتال في ساحة المعارك تحت اسم الحرية.

إعلان مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع الحلقة 99

ويُعرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع الحلقة 99، يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً، وذلك على شاشة قناة atv، وسيجري عرضها من خلال بعض المنصات الإلكترونية مصحوبة بترجمتها إلى اللغة العربية.

أبطال المسلسل

مسلسل المؤسس عثمان، بطولة بوراك أوزجيفيت، أوزجي تورير، يلديز شاغري أتيكسوي، ومن الممثلين المنضمين جدد للموسم الرابع نويان أوزير، كان يالتشين، دنيز حمزة أوغلو، كان بويوكالتاي، إيبيك كارابينار، ميراي أكاي، نهاد ألتينكايا، هاكان يلماز.

ويعد مسلسل عثمان، من أشهر المسلسلات التاريخية التي تصدرت المواسم الثلاثة السابقة التي تم عرضها، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، واحتلت أكبر نسب مشاهدة في عدد من الدول.