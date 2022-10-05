عرض فيلم «فضل ونعمة» في دور السينما.. الليلة

تستقبل دور العرض السينمائية، اليوم الأربعاء، فيلم «فضل ونعمة» للفنان ماجد الكدواني وهند صبري، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، وذلك بعد النجاح الذي حققه الثنائي، من خلال فيلم «أسماء» الذي تم تقديمه عام 2011، وشارك في عدة مهرجانات ونال إشادات النقاد والجمهور.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

وتدور أحداث «فضل ونعمة»، في إطار كوميدي حول الزوج فضل الذي يجسد دوره ماجد الكدواني، وزوجته «نعمة» التي تقوم بدورها هند صبري، يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما وخلال ذلك يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

أغنية فيلم «فضل ونعمة»

وقبل ساعات من عرض «فضل ونعمة»، طرحت الشركة المنتجة، الأغنية الدعائية للفيلم والتي تنتمي لنوعية أغاني الراب وشارك فيها مغني الراب شاهين، وهند صبري وماجد الكدواني الذي يقوم لأول مرة بالغناء بطريقة الراب.

من ناحية أخرى، يعد الفيلم عودة النجمة هند صبري للعب الأدوار الكوميدية في السينما.

آخر أعمال هند صبري

يذكر أن آخر أعمال النجمة هند صبري المعروضة حاليا هو فيلم «كيرة والجن»، بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وحقق إيرادات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 116 مليون جنيه في دور العرض المصرية فقط.