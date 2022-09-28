محمد إمام يهنئ شقيقه على فيلم «فضل ونعمة»: إن شاء الله يكسر الدنيا

حرص الفنان محمد إمام، على تهنئة شقيقه المخرج رامي إمام على فيلم «فضل ونعمة»، والمقرر طرحه يوم 5 أكتوبر المقبل، بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

محمد إمام يهنئ أبطال فيلم فضل ونعمة

ونشر إمام، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوستر العمل، الذي يحمل صورة ماجد الكدواني رفقة الفنانة هند صبري، معلقا عليه: «مبروك للمخرج الكبير رامي إمام عودته للسينما، ولكل حبايبي وأصدقائي أبطال وصناع الفيلم، إن شاء الله يكسر الدنيا، فضل ونعمة».

واكتفت الفنانة هند صبري بالتعليق بالإيموشن «قلوب»، على منشور محمد إمام، وحظي أيضا بردود فعل واسعة من الجمهور، حيث قال أحدهم «شكله هيبقى فيلم جامد».

تفاصيل فيلم فضل ونعمة

وتدور أحداث فيلم «فضل ونعمة» في إطار كوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم فضل ونعمة، يمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

أبطال فيلم فضل ونعمة

ويشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، محمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومرشح أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.