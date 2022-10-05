رئيس الإدارة الطبية بمستشفى الدعاة: تكريم الرئيس لي فرحة لا يمكن وصفها

قالت جنية محمود عبدالرحمن، رئيس الإدارة الطبية بمستشفى الدعاة، إنها شعرت بسعادة بالغة مع تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقامتها وزارة الأوقاف: «تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي ليا تاج فوق رأسي، وتكريم وزير الأوقاف لجهودنا شيء مشرف»

عبدالرحمن: المستشفى أثبت كفاءته في التصدي لجائحة كورونا

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أنها استطاعت عبر منصبها في مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف التصدي لجائحة كورونا، وأثبت المستشفى نفسه، كما ساهم في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

واستطردت: «شرفنا أن المستشفى من ضمن المكرمين في القضاء على قوائم الانتظار من بين 17 مستشفى وده كان حافز لينا، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دائما ما يعطي الرعاية والاهتمام الشديد للرعاية الطبية مقدمة لجميع الفئات من مرضى الأوقاف والتعاقدات والخاص بأسعار زهيدة».

وأوضحت أن المستشفى بات حاليا يقف على أرض صلبة عبر الخدمات المقدمة للمواطنين، وجرى إحراز تقدم كبير في مجال الرعاية الطبية والعمليات التي تجرى بداخله.

تكريم الرئيس للعلماء وأهل العلم

وأشار الشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز في بني سويف، إلى إن تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد شرفا كبيرا له بأن يحظى بهذا التكريم: «تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي شرف عظيم لنا، وسعادة ما بعدها سعادة وشيء يفرح»، وذلك خلال مداخلة هاتفية بذات البرنامج.