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كاظم الساهر يروج لحفله في مهرجان الغناء بالفصحى.. التذكرة تبدأ من 1000 جنيه

كتب:

ياسمين محمود
06:47 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
كاظم الساهر

كاظم الساهر

روج الفنان كاظم الساهر لحفله المقرر إقامته غدا الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام. 

ونشر كاظم الساهر البوستر الدعائي للحفل، وعلق: «حفل كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى - الرياض الخميس 6 أكتوبر».

وانهالت عليه تعليقات الجمهور، والتي جاءت كالتالي: «ملك الغناء وملك قصائد الفصحى»، وعلق آخر: «أسطورة الغناء بالفصحى وملك المسرح».

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر 

وجرى طرح تذاكر حفل كاظم الساهر بمهرجان الغناء بالفصحى، على 5 فئات تبدأ بـ 200 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحجز.

- الفئة الأولى: تبلغ 200 ريال سعودي ما يوازي ألف جنيه.

- الفئة الثانية: تبلغ 300 ريال سعودي ما يوازي 1.563 جنيها.

- الفئة الثالثة: تبلغ 700 ريال سعودي ما يوازي 3.649 جنيها.

- فئة الـ«VIP»: تبلغ 1.550 ريال سعودي ما يوازي 7.819 جنيها.

- فئة الـ«VVIP»: تبلغ 1.700 ريال سعودي ما يوازي 8.862 جنيها.

 

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