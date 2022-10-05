بيت المسرح يستضيف «صلة» على مسرح الطليعة غدًا

يشهد مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح تقديم العرض المسرحي «صلة» لفرقة مسرح كلية الآداب جامعة عين شمس، من إخراج أحمد علاء، ابتداءً من غد الخميس بقاعة زكي طليمات.

استضافة العرض تنفيذًا لرؤية وزارة الثقافة ودعم الشباب الهواة

وقال المخرج عادل حسان، مدير مسرح الطليعة، في بيانٍ صحفي، إنّ «استضافة العرض تأتي تنفيذًا لرؤية وزارة الثقافة المعنية برعاية ودعم العروض المتميزة لفرق المسرح الجامعي، ودعمًا لشباب الهواة ومنحهم فرصة تقديم طاقاتهم الإبداعية علي المسارح التابعة للدولة، وضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والشباب الخاص بتقديم الأعمال الفائزة بجوائز مهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب سنويًا على مسارح وزارة الثقافة».

تعرف على صُناع مسرحية صلة

يذكر أن مسرحية «صله» فازت بالمركز الثاني في مهرجان إبداع للمسرح الدورة العاشرة 2022، فضلًا عن فوزه بالمركز الأول في مسابقة العروض المسرحية بجامعة عين شمس، والعرض دراماتورج محمد السوري، عن قصة قصيره للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس بعنوان «أكان لابد يا لي لي أن تضيئى النور»، ديكور محمد طلعت، إخراج أحمد علاء.