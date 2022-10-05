«البحر الأحمر» توجه نصائح للمواطنين وقائدي السيارات حال تساقط الأمطار

حذرت غرفة عمليات البحر الأحمر، المواطنين من تساقط أمطار على مدن المحافظة، تزامنا مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مدن المحافظة خاصة في المناطق الجبلية وحلايب والشلاتين التي تشهد أمطارا مع اقتراب فصل الشتاء تصل إلى حد السيول على الطرق والمناطق الجبلية.

نصائح للمواطنين أثناء تساقط الأمطار

ووجهت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان، تحذيرات للمواطنين، بأنه في حالة تساقط الأمطار يجب على المواطنين تجنب لمس أي أكشاك أو أعمدة إنارة أو كابلات كهربائية، وتجنب ملامسة فيش الكهرباء حال ابتلال الملابس.

تحذيرات لقائدي السيارات

وطالبت غرفة عمليات البحر الأحمر، قائدي السيارات على الطرق السريعة بالالتزام بالإرشادات المرورية والسرعات المقررة والقيادة ببطء خلال تساقط الأمطار، وعدم لمس بطارية السيارة إذا تعطلت أثناء هطول الأمطار وعدم ركوب الدراجات النارية لأنها سهلة الانزلاق على الطرق المبتلة.

واستعدت أجهزة البحر الأحمر، بعدد من البحيرات الصناعية والسدود ََوالبرابخ لمواجهة الأمطار المحتملة خاصة على مدن الجنوب وطرق المحافظة.