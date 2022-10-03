«تعليم البحر الأحمر» تعلن حاجتها لمدرسين للعمل بنظام الحصة.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن حاجتها لمدرسين للعمل بنظام الحصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية فقط لغير العاملين في التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، وذلك لسد العجز في العام الدراسي الحالي بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم.

العمل بنظام الحصة

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان اليوم الاثنين، عن فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة في المواد التي بها عجز بجميع المدارس الابتدائية والإعدادية من حملة المؤهلات التربوية التي تناسب طبيعة العمل، على ألا تتجاوز قيمة الحصة 20 جنيها.

موعد وشروط التقديم

وشملت شروط التقديم للعمل بنظام الحصة الحصول على مؤهل تربوي عالي، بالإضافة إلى دبلوم تربوي في التخصص المراد العمل به، ويكون التقديم عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم، ويبدأ التقديم من اليوم وحتى 17 من أكتوبر الجاري.

التأكد من استعداد المدارس

وفي سياق آخر، اجتمع اليوم الاثنين، هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مع قيادات التعليم، للتنسيق ومتابعة لجان الإدارات التعليمية للمرور على جميع المدارس والمنشآت التعليمية للتأكد من سلامة المباني وسلامة الطرقات وأمان البوابات الرئيسية للمدارس، وذلك بالتنسيق مع مهندسي هيئة الأبنية التعليمية.