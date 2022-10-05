«خالد» يحول جدران المدارس والمنازل للوحات فنية.. «بيعلم الأطفال بالمجان»

عشق الفن منذ صغره، كان يقضي وقت فراغه في الرسم، وطور من نفسه حتى أتقنه، لم يبخل على وطنه بموهبته الرائعة فقرر المشاركة في رسم جداريات على أسوار المدارس والمنشآت العامة والخاصة بالمجان، ثم انتقل إلى حوائط المنازل مدينة رأس غارب التي يقطن بها شمال محافظة البحر الأحمر لتتحول شوارع المدينة إلى لوحة فنية رائعة حيث تتجول في الشوارع لترى حدائق وقاع البحر وصورة بصرية رائعة.

شاب ثلاثيني يحول الجدران للوحات فنية

خالد العجيمي شاب ثلاثيني من مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، والملقب بالفنان في مدينته يستعين به الكبير والصغير من شمال المدينة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها معروف لدى العامة بالعمل التطوعي، َوذلك لحبه الشديد للفن ولوطنه، إذ أول لوحة رسمها منذ صغره كانت علم مصر، وهو طفل في الخامسة من عمره، فقرر أن يتطوع بموهبته لأعمال الخير، ويستجيب لطلبات مواطني رأس غارب.

«حبي للرسم منذ الصغر جعلني أقضي وقت فراغي في رسم لوحات، أول حاجة رسمتها كانت علم مصر َوأنا في الخامسة من عمري، شجعني على الرسم مدرسة النشاط بمدرستي، إذ كانت تعطني فرشة ولوحة بحجرة النشاط، ولذلك عندما كبرت وأتقنت فن الرسم لا أبخل على أحد في تعليم الرسم، وذلك بالمجان»، بحسب خالد العجيمي في تصريحات لـ«الوطن».

َكورسات للأطفال بالمجان

تعليم كورسات للأطفال بالمجان، يساعد في تجميل المدينة وتحسين الصورة البصرية، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تكون مهنة لأي شاب يحتاج إلى عمل، مضيفا: «نفسي كل أطفال رأس غارب يبقوا فنانين ويكملوا اللي أنا بعمله، حيث الرسم يضفي ويعلم الذوق في التعامل مع الآخرين كما أنه يجمل من شكل المدينة ويحافظ على شوارعها نظيفة».

موهبة خارقة في الرسم

محمد جمال عبد القادر، أحد الكوادر الشبابية برأس غارب في أعمال «العجيمي»، لديه موهبة خارقة في الرسم، نجح في تحويل جميع أسوار المنشآت العامة والخاصة وأسوار المدارس وحوائط المنازل إلى تحفة فنية رائعة وذلك بالمجان، ولم يكتف بذلك فقرر عمل كورسات للأطفال و للراغبين من الكبار في تعلم فن الرسم، وذلك بالمجان عملا بمبدأ خيركم من تعلم العلم وعلمه.

ويضيف «عبد القادر» في تصريحات لـ«الوطن» أن كل أعمال الفنان العجيمي بالمشاركة المجتمعية والخامات توفر بالجهود الذاتية، إذ يجرى تحويل رأس غارب إلى جداريات رائعة مجانا.