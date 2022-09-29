قصة فنار رأس غارب بمدخل مدينة البترول بالبحر الأحمر.. على غرار «إيفل»

ترك المهندس غوستاف إيفل، مصمم «برج إيفل» الشهير بصمة مميزة في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، والمعروفة باسم «مدينة البترول»، إذ يعرفه الصغير والكبير بعد أن شيد «فنار رأس غارب» بعام 1807 ليصبح رمزا للمدينة، ويقع على شاطئ منطقة السقالة.

فنار رأس غارب رمز للمدينة

يقول محمد أبو الحسن، أحد الأهالي، إن فنار رأس غارب بات رمزًا للمدينة، بعد أن صمم مجموعة من شباب المدينة نموذجًا للفنار بالجهود الذاتية بمشاركة الوحدة المحلية في المباني والإنشاءات الخرسانية بالتنسيق مع مجلس المدينة، وجرى وضعه في مدخلها الشمالي.

ومن جانبه، أشاد اللواء حامد أحمد رئيس «رأس غارب»، بمجهود الشباب في تصميم النموذج، على غرار «إيفل»، لافتًا في حديثه لـ«الوطن» إلى أن وضع النموذج في مدخل المدينة يأتي فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمظهر الحضاري لمداخل مدن المحافظة.

«رأس غارب» من أقدم فنارات العالم

وقال وصفي تمير من مؤرخي البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنار يعد واحدًا من أقدم فنارات العالم، وشيده جوستاف إيفل، ‪ لمراقبة حركة السفن المارة في خليج السويس قبالة سواحل المدينة وأعلن محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية سابقة، تسجيل فنار رأس غارب ضمن الهيئة العامة للآثار، باعتباره مبنى أثريا ضمن الآثار الإسلامية.