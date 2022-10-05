تردد قناة دبي الرياضية 2022.. شاهد بطولة الأندية العربية لكرة السلة
كتب:
منى سعيد
08:19 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
تردد قناة دبي الرياضية
يبحث الكثيرون من المهتمين بمتابعة البطولة العربية للأندية لكرة السلة عن تردد قناة دبي الرياضية 2022، على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، فضلا عن البرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها القناة بجودة HD.
وفضلا عن البطولة العربية للأندية لكرة السلة، فإن القناة تبث عددًا من المباريات مثل الدوري الإماراتي وكأس الرابطة وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر بالإمارات، بالإضافة لدوري الدرجة الأولى وكأس ألمانيا.
وفيما يلي، ننشر في التقرير التالي، تردد قناة دبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وفق موقع القناة الرسمي على الانترنت.
تردد قناة دبي الرياضية
ويمكن متابعة مجموعة قنوات دبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط الترددات التالية على التلفاز وفق المعلومات الآتية
تردد قناة دبي الرياضية 1
تردد 12322
الاستقطاب عمودي
معدل ترميز 3000.
القمر الصناعي : نايل سات
تردد قناة دبي الرياضية 2
تردد: 12418
استقطاب: أفقي
معدل ترميز 27500
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة دبي الرياضية 3
تردد: 12019
استقطاب: عمودي
معدل ترميز 27500.
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة دبي الرياضية على عرب سات
ويمكن ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات كالاتي
تردد: 12130
استقطاب: عمودي
معدل ترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القنوات الرياضية
وفضلا عن قناة دبي الرياضية يمكن للراغبين في متابعة البرامج الرياضية ضبط تردد القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات:
تردد قناة beIN Sports
التردد: 11013
معدل الاستقطاب الموجة: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
إشارة ارسال البث: DVB-S2
معدل تردد الموجة: 8PSK
تردد قنوات ssc
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
تردد قناة الشارقة الرياضية
التردد: 11012.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
التشفير: مفتوح.
القمر الصناعي: نايل سات.