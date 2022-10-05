تردد قناة دبي الرياضية 2022.. شاهد بطولة الأندية العربية لكرة السلة

يبحث الكثيرون من المهتمين بمتابعة البطولة العربية للأندية لكرة السلة عن تردد قناة دبي الرياضية 2022، على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، فضلا عن البرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها القناة بجودة HD.

وفضلا عن البطولة العربية للأندية لكرة السلة، فإن القناة تبث عددًا من المباريات مثل الدوري الإماراتي وكأس الرابطة وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر بالإمارات، بالإضافة لدوري الدرجة الأولى وكأس ألمانيا.

وفيما يلي، ننشر في التقرير التالي، تردد قناة دبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وفق موقع القناة الرسمي على الانترنت.

تردد قناة دبي الرياضية

ويمكن متابعة مجموعة قنوات دبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط الترددات التالية على التلفاز وفق المعلومات الآتية

تردد قناة دبي الرياضية 1

تردد 12322

الاستقطاب عمودي

معدل ترميز 3000.

القمر الصناعي : نايل سات

تردد قناة دبي الرياضية 2

تردد: 12418

استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة دبي الرياضية 3

تردد: 12019

استقطاب: عمودي

معدل ترميز 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة دبي الرياضية على عرب سات

ويمكن ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات كالاتي

تردد: 12130

استقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القنوات الرياضية

وفضلا عن قناة دبي الرياضية يمكن للراغبين في متابعة البرامج الرياضية ضبط تردد القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة beIN Sports

التردد: 11013

معدل الاستقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK

تردد قنوات ssc

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الشارقة الرياضية

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوح.

القمر الصناعي: نايل سات.