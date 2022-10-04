تردد نايل سات 2023.. نزل القنوات مجانا وبخطوات بسيطة

كشفت شركة نايل سات للأقمار الصناعية، عن وجود تغيرات متعددة في تردد القنوات، ما جعل الكثيرون يبحثون عن تردد نايل سات 2023 الجديد، الذي يتيح تنزيل عدد كبير من القنوات بخطوات بسيطة.

ونستعرض فيما يلي، تردد نايل سات 2023 الذي يتيح تنزيل عدد كبير من القنوات المجانية بخطوات بسيطة في السطور التالية:

تردد نايل سات 2023

ولتحميل القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، يجب اتباع الآتي:

- باستخدام جهاز التحكم «الريموت» الخاص بجهاز الريسفير أو الاستقبال، واختيار «القائمة أو MENU».

- بعد الضغط على القائم يجب اختيار الإعدادات.

- يكون عليك في الخطوة التالية اختيار ضبط الهوائي.

- يجب تحديد القمر الصناعي «النايل سات» والضغط على البحث الأعمى للقنوات المتاحة.

- وبهذه الخطوات يجري تحميل القنوات الجديدة على جهاز التلفاز الخاص بك.

- وبعد انتهاء التحميل، تظهر رسالة باكتمال البحث، ويجب في تلك الحالة حفظ البيانات.

تردد القنوات على نايل سات 2023

وفيما يلي تردد أشهر القنوات المتاحة على القمر الصناعي نايل سات 2023:

تردد قناة DMC دراما الجديد

التردد: 11449.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد DMC الجديد 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة روتانا سينما

التردد: 11296 أو 12226

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

النمط: DVB-S

التعديل: QPSK

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة MIX ONE

التردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات Mix

التردد: 11785

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة زي ألوان

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات