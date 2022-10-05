مدبولي: الأزمة العالمية الحالية لم يشهدها أحد منذ الحرب العالمية الثانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الأزمة التي يمر بها العالم حاليا لم يشهدها أحد منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يوجد أحد يعلم ماذا سيحدث غدا، مؤكدا أنّ مصر تسعى لوضع خارطة طريق اقتصادية تخص مصر وظروفها المختلفة.

المؤتمر الاقتصادي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ قليل لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادي، أنّ موضوع طرح عدد من أصول الدولة للشراكة مع القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية هي ثوابت، والمؤتمر سيناقش آلية تنفيذ هذا الأمر، وحل أي موضوعات قد تعيق مشاركة القطاع الخاص التنموية، وطرح أفكار جديدة، وإضافة أي شيء.

مضاعفة معدلات التنمية

وشدد مدبولي، على حرص الدولة على مضاعفة معدلات التنمية، وعلى المشاركة بصورة أكبر وطريقة فاعلة بصورة أكبر للقطاع الخاص.