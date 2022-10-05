بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

شهد طريق أسيوط - سوهاج السريع، عند قرية العقال القبلي التابعة لمركز البداري في أسيوط، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى؛ مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

تلقى اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز البداري يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى «تمناية» بقرية العقال القبلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص تحمل رقم «ي س ج - 8573» وسيارة تحمل لوحات معدنية رقم «ي م ط -7256» ونتج عن الحادث وفاة شخصين هما «ج.ك.ي»، 38 عاما، مقيم قرية العقال البحري، و«ح.ح.م» 36 عاما، مقيم العتمانية.

أسماء المصابين في الحادث

وأصيب كل من «ع. ا. أ. ف» 21عامًا، و«م. ف. إ»21 عاما، و«أ. ج. م» 22 عاما، و«إ. ز» 22 عام، و«ح. أ. م» 20 عاما، و«ع. ف. أ» 22 عاما، جميعهم من قرية النواورة، و«أ. أ. ع» 36 عاما من قرية الهمامية.

جرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزي، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث.