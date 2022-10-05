بالأسماء.. إصابة 6 شباب في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 شباب، منذ قليل، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بني سويف الزعفرانة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم بطريق بني سويف الزعفرانة

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم اتوبيس بسيارة نقل بطريق بني سويف الزعفرانة، حيث جرى التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

دفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 شباب وهم: محمد رمضان محمود، 19 سنة، مقيم الواسطى ببني سويف، واسامه محمد عبد العظيم 19 سنة، مقيم 6 اكتوبر، ومصطفى منتصر فاروق، 19 سنة، مقيم الواسطى بني سويف، وجميعهم مصابين كدمات وسحجات بمناطق مختلفة من الجسم، ومحمد أحمد مخلوف، 35 سنة، مقيم الكوم الأحمر بني سويف، مصاب كدمة بالصدر وسحجات وجروح، ومصطفى محمود صادق، 34 سنة، مقيم إهناسيا المدنية، مصاب كدمات بالساق اليمنى، ومحمد عبد السلام محمد، 32 سنة، مقيم ظاظا بني سويف، مصاب سحجات وكدمات.