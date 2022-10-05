محمد سامي ينشر صورا من كواليس تصوير مسلسل العمدة

نشر المخرج محمد سامي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا من كواليس تصوير مسلسل العمدة، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023.

ونشر محمد سامي، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل تجمعه بمحمد رمضان، وعلق عليها: «بسم الله، مسلسل العمدة رمضان 2023 للنجم محمد رمضان، قصة وإخراج محمد سامي، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، إنتاج محمد السعدي وجوهر ميديا هب، إن شاء الله سنمتعكم كما عودناكم أنا وأخويا محمد رمضان».

محمد رمضان يعلن انطلاق تصوير مسلسل العمدة

وأعلن منذ أيام محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انطلاق تصوير مسلسل العمدة، إذ نشر مجموعة صور، وعلق عليها: «بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة إنتاج السعدي وجوهر تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا .. ثقه في الله نجاح».

محمد رمضان يواصل تصوير فيلم ع الزيرو

ومن ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير فيلم «ع الزيرو»، الذي يشاركه البطولة نيللي كريم، وعدد من نجوم الفن؛ أبرزهم شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.