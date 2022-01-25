سامي عبدالراضي عن واقعة مصطفى محمد: الشاب صديقه وادعى أنه اتفق معه

كشف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، تفاصيل ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني المشارك في منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

قال «عبدالراضي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج «رأي عام» على قناة ten: «تمّ تحرير محضر في مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، إذ أن إدارة الشؤون القانونية في المعهد العالي بشبرامنت ضبطت شابا دخل الامتحان منتحلا شخصية مهاجم الزمالك الأسبق».

وأضاف مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ مسؤول الشؤون القانونية الذي أبلغ عن الواقعة اسمه فادي مصطفى محمد، حيث قدّم لأجهزة الأمن، لافتًا إلى أن الشاب تخرج في كلية الآداب وزعم أنه اتفق مع مهاجم المنتخب حتى يشارك في الامتحان بدلا منه.

صداقة بين مصطفى محمد والشاب

وتابع، أن الشاب يقطن في نفس الشارع الذي كان يقطن فيه مصطفى محمد وهما أصدقاء: «لا أعرف الدافع وراء ما فعله الشاب، وربما يكون الشاب قد حاول خدمة صديقه».

الاستماع إلى أقوال الشؤون القانونية

وأشار، إلى أن والد مهاجم فريق جالطة سراي التركي أنكر مشاركة نجله في الواقعة التي تم التحفظ فيها على الشاب متلبسًا: «هل خاض الاختبار بالاتفاق مع مصطفى محمد؟ الإجابة ستظهر في تحقيقات النيابة الشفافة والنزيهة، وسيتم الاستماع إلى أقوال الشؤون القانونية للوقوف على تفاصيل الواقعة، لأنّ ما حدث غريبا وبخاصة أن مصطفى محمد شهير .. ايه اللي جابه من ياوندي لشبرامنت؟!».