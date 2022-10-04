«نقل النواب» توافق على اتفاقية دولية لتأهيل الخط الثاني للمترو بـ250 مليون يورو

وافقت لجنة النقل في مجلس النواب، برئاسة علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25-7-2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

من جانبه، قال وائل نعيم، ممثل وزارة النقل خلال اجتماع النقل بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنّ الوزارة حصلت على الموافقة.

وأكد ممثل وزارة التعاون الدولي، أنّ الاتفاق الفرعي يتيح حصيلة القرض لوزارة النقل، مشيرا إلى أنّ المقصود بمصطلح الطوارئ بالاتفاقية، إجراء تعديلات في عملية صرف أنفاق القرض الذي يتم علي مراحل.