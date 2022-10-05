«صحة النواب»: الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية قريبا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفصل التشريعي الحالي للمجلس يشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب والانتهاء منها؛ أبرزها قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قائلاً: «قانون المسؤولية الطبية مؤجل من الانعقاد السابق، وأمس جرى اجتماع أخير مع عدد من النقابات المختلفة لمناقشة القانون وهناك لجنة من الصحة تعمل حاليا على جمع القانون وتجري المناقشة والاشتراك بين الصحة والحكومة والنواب من أجل إصدار قانون مسئولية طبية موحد ويظهر للنور قريبا».

الالتزام بتطبيق إجراءات كورونا

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء جرى الانتهاء منها عام 2017، ولكن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء طلبت بعض التعديلات لعدد من بنود القانون خاصة فيما يتعلق بأخذ الأعضاء من المتوفين حديثا، مؤكدا أن اللجنة تواصل عملها عن كثب للانتهاء من المشروعات بالقوانين التي تتعلق بصحة المرضى.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يجب على المواطنين خلال الفترة المقبلة، الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خاصة مع دخول فصل الشتاء.