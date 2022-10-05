الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج 150 طالبا ببورسعيد 

شهدت الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تخريج 150 طالبا وطالبة بكليتي النقل الدولي واللوجيستيات، والهندسة والتكنولوجيا، التابعتين لفرع الأكاديمية ببورسعيد، وسط فرحة من الطلاب وأولياء الأمور.

محافظ بورسعيد يشارك في حفل التخرج

حضر الحفل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعبد المنعم عبد الباري العميد الأكاديمي لفرع الأكاديمية ببورسعيد والدكتور أيمن محمد رئيس جامعة بورسعيد التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تسليم 150 طالبا شهادات التخرج

وسلم رئيس الأكاديمية 150 طالبا وطالبة من خريجي الكليتين شهادات التخرج، بواقع 100 خريج من كلية النقل الدولي واللوجيستيات، و29 خريجًا من كلية الهندسة والتكنولوجيا بقسميها التشييد والعمارة و21 خريجا من المعهد التقني وسط فرحة من أهالي الخريجين.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إن الأكاديمية البحرية حققت نجاحات كبيرة على أرض مصر فهي أفضل جامعة في التعليم وأن الدفعة التي تخرجت هذا العام هي دفعة اليوبيل الذهبي، إذ يمر 50 عامًا على إنشائها.