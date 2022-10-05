«الغضبان»: محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات.. ورجال الأعمال يشاركون في التمويل

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة نجحت في أن تكون خالية من العشوائيات، وحاليا تتحول لتكون محافظة خالية من السلوك العشوائي بشكل عام.

وأضاف «الغضبان»، خلال تقرير خارجي ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن معظم رجال الأعمال على مستوى المحافظة يعملون بكل ما أوتوا من قوة في المساهمات المجتمعية التي تجرى على مستوى المحافظة: «النهاردة معظم رجال الأعمال يشاركوا لأن الحجات دي تعتبر راحة للمواطن والناس وبدون مقابل».

الغضبان: المحافظة لا تعتمد في دخلها السنوي على المنطقة الحرة

وتابع: «المحافظة دائما ما كانت تعتمد في الدخل السنوي لها على المنطقة الحرة عبر القيمة الجمركية، وحاليا وصلت القيمة إلى أقل من 40% من الاعتماد عليها، و60% من دخل المحافظة تعتمد على مصادر أخرى من التمويل، علشان المنطقة الحرة مش دائمة، وكان لازم نوجد حاجة بديلة لأهالينا».

وأوضح أن عددا من رجال الأعمال المستثمرين في الدول العربية باتوا يتسابقون لإنشاء منطقة سياحية في بورسعيد لبدء العمل فيها: «جملة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن بورسعيد هي قاطرة التنمية في مصر هي الجملة الأهم والتي سوقت لبورسعيد».