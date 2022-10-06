أهالي مركز تلا بالمنوفية يحتفلون بذكرى أكتوبر المجيدة.. «كرموا 40 شهيدا»

احتفل عدد من أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية بانتصار حرب أكتوبر المجيدة، بحضور النائب علاء جعفر عضو مجلس النواب، وسامح السادات عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات داخل محافظة المنوفية، في مقام بقرية كمشيش التابعة للمركز.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم قدمه الدكتور أحمد علي عطي، ثم فقرات تضم أطفال قدموا تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة وكيفية حدوث الهزيمة التي تلقاها العدو، ومزيج من الأغاني الوطنية التي قدمها الأطفال ببراعة أمام الحاضرين.

أهالي مركز تلا يكرمون 40 شهيدًا

وكرم أهالي مركز تلا وأعضاء مجلس النواب وعدد من المسئولين التنفيذيين في المحافظة، 40 شهيدًا من شهداء حرب أكتوبر الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وسط حالة من الفرح والبهجة بين مواطني مركز تلا وقراها.

«جعفر»: التاريخ سيقف احتراما لتضحيات القوات المسلحة

وأكد النائب علاء جعفر، أن حرب السادس من أكتوبر سيقف لها التاريخ كثيرًا احترامًا لما قدمته القوات المسلحة من تضحيات لخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعني الكثير لأبناء جمهورية مصر، بسبب قدرة الجيش المصري على هزيمة العدو الذي وصف نفسه بأنه لا يُقهر.