زوجة شهيد بـ حرب أكتوبر: تكريم الرئيس فرحنا وكنت في قمة السعادة والفخر

قالت السيدة وهيبة، زوجة الشهيد الرقيب أحمد البدري، من المجموعة 139 قتال في حرب أكتوبر، إن تكريم اليوم لأبطال الحرب جعلها في قمة سعادتها وفخرها، موجهة الشكر للرئيس السيسي على جهوده في التعمير والتنمية والبناء والنهضة التي نشهدها حاليا مع اهتمامه بالأبطال في حرب أكتوبر.

إصابة في الحرب

وأوضحت «وهيبة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن زوجها أصيب برصاصة في رقبته خلال الحرب وفقد النطق لمدة عام، متابعة: «زوجي كان مسجل شريط يحكي إصابته وصعوبة المعركة اللي خاضها من أجل مصر، وأولادي اليوم فرحانين بتكريم الرئيس السيسي للشهداء والأبطال وأسرهم».

حكايات بطولات

وأشارت إلى أن زوجها الشهيد كان يحكي لها عن البطولات العسكرية التي قام بها مع زملاؤه في معركة أبو عطوة، وحتى الآن نزور الأهالي الذين ساعدوا في نقله وقت إصابته، متابعة «الأهالي نقلوا زوجي لبيت ريفي وقت إصابته والعدو كان مستهدف المكان بدانات الصواريخ بشكل مستمر، ولكن تمكنوا من نقله لكتيبته».

وتابعت: «زوجي تعرض لغيبوبة من النزيف ونجى من العدو الاسرائيلي إلى أن فاق من غيبوبته ووجد نفسه مازال على قيد الحياة».

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأسر أبطال كمين «أبو عطوة»، قائلا: «أثناء الفقرة الأولى عرفت من القادة العظام الموجودين معانا هنا، إن أسرهم موجودة، مكانش ينفع أبدا منشوفهمش ونحييهم»، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.