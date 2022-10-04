رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: حرب أكتوبر جاءت لتغيير الواقع وعدم الاستسلام له

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس السيسي وقف اليوم لشكر أبطال حرب أكتوبر كمواطن، ثم قدم لهم التحية العسكرية نيابة عن الشعب المصري، لافتًا إلى أن الدولة لا تنسى أبطال أكتوبر وما قدموه فهم خير دليل على المثل الحي الذي نتمنى تكراره في كل مجالات الحياة من الجيش والشرطة والطب والاقتصاد والتعليم والزراعة وغيرها، ونقدم لبلادنا أقصى مانملك.

أبطال حرب أكتوبر لابد من تكريمهم دائما

وأوضح «سالم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن أبطال حرب أكتوبر لابد من تكريمهم دائما، لافتا إلى أن حرب أكتوبر أتت لتغير واقع لم نرضاه، بالتالي الواقع يتغير بعمل دؤوب وصادق وعزيمة وطنية مخلصة.

الواقعية المؤلمة الفاسدة

وأشار اللواء نصر سالم، إلى أن الواقعة المؤلمة الفاسدة صدقها العديد من الأساتذة تحت مسمى الواقع المؤلم، ولابد من التجاوز والتعامل بمبدأ التغيير من أجل الإصلاح والتطوير، فلم نعد نملك رفاهية الانتظار والتعامل بشكل سريع مع الأحداث الجارية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي في حرب 1973 استخدم رواية يوميات نائب في الأرياف لرفع الروح المعنوية لهم وهي ترصد السلبيات وتوضح لهم أن المجتمع المصري فاسد لتشجيعهم على الحرب.

وأضاف أن الواقع لابد من تغيره بشكل دائم مثلما فعل أبطالنا في حرب أكتوبر، وعدم الاستسلام لأي سلبيات.