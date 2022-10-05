الجمعة.. قطع المياه عن 4 أحياء في الجيزة بسبب مشروع محور كمال عامر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (الوراق - العجوزة - شمال الجيزة - بولاق) لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة المقبل، وحتى الساعة السادسة صباح السبت.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناء على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن «125».