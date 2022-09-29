قطع مياه الشرب عن 12 منطقة بالقاهرة مساء اليوم.. 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب بـ12 منطقة، نظراً لأعمال لحامات بخط قطر 600 مم مع خط قطر 400 مم وخط قطر 300 مم بشارع مؤسسة الزكاة.

المناطق المتأثرة

وذكرت المحافظة، في بيان لها، ان المناطق المتأثرة بقطع المياه هي (عزبة النخل الشرقية بالكامل – شارع عين شمس ومتفرعاته – مدينة الصفا – العصارة – كفر الشرفا – مساكن عثمان – أرض الرزازين – الكيلو 7 – الأندلس – منطقة الأباصيري – الترعة السلطوحية – تقسيم عبدالعظيم عرابي).

مواعيد قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، في بيانها، أن أعمال قطع مياه الشرب تبدأ من اليوم الخميس الساعة 10 مساءا حتى الساعة الرابعة فجرا صباح يوم الجمعة لمدة 6 ساعات.

توفير سيارات مياه

وأشارت الشركة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المشار إليها، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125)، أو على خدمة تطبيق «واتس آب» على الرقم (01206665125).