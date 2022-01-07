خريطة قطع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة اليوم بسبب تنفيذ أعمال المترو

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قيام شركة مياه الجيزة بقطع مياه الشرب مساء اليوم، الجمعة، 7 يناير الجاري وحتى الساعة الثامنة من صباح غد السبت.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب في بيان لها اليوم أنّ المناطق المتأثرة بقطع المياه هي «كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار- عزبة جبريل - كفر نصار»، لمدة ٨ ساعات اعتباراً من الساعة الثانية عشر .

تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى تنفيذ أعمال المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن شركة مياه الجيزة ستوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.

طرق سداد فواتير المياه عن شهر يناير 2022

وبيّنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من الإصدار الجديد لفواتير المياه إصدار يناير 2022 لافتة إلى أن الفواتير متاحة للدفع بعدة طرق إلكترونية للتيسير على المواطنين وذلك من خلال:

- تطبيق الهاتف المحمول 125 والمتاح لنظام الأندرويد من خلال الرابط

Google Play : http://bit.ly/2Da7iM3

و لنظام IOS من خلال الرابط App Store : https://apple.co/2D92VRz

- تطبيق فوري، عبر الرابط https://play.google.com/store/apps/details...ومتاح من خلال ماكينات فوري.

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

- تطبيق خالص https://play.google.com/store/apps/details...

- الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

- تطبيق «سهل» بالقاهرة والإسكندرية https://play.google.com/store/apps/details...

- تطبيق «أمان» بالقاهرة والإسكندرية https://play.google.com/store/apps/details.