انقطاع مياه الشرب غدا عن عدة مناطق بالإسكندرية.. يبدأ من الساعة 6 صباحا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية عن انقطاع المياه غدا عن بعض مناطق محافظة الإسكندرية كالعامرية وشارع القسم، والهجانة، وكينج مريوط، والكابلات، ونجع أبو دومة، وذلك تزامنا مع إنشاء كوبري الدوران الجديد بالعامرية.

وبحسب بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فأن انقطاع المياه سيبدأ الساعة 6 صباحا وسوف يعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع إنشاء كوبري الدوران الجديد بالعامرية والذي يستلزم ترحيل بعض خطوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الكوبري؛ مما سيؤدي إلى انقطاع المياه.

رقم خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

ونبهت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة كما تنوه الشركة بوجود تنكات مياه خاصة بمقر الشركة خلال تلك الفترة كما حددت إدارة الخط الساخن للاتصال رقم «125» لتقديم الشكاوى من أي عطل أو مشكلة وأن الشركة على أتم استعداد لإيجاد حلول والتسهيل على المواطنين.

سيارات خدمة متنقلة تقدمها شركة مياه الشرب

وتقدم الشركة سيارات خدمة العملاء المتنقلة وذلك للعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من يوم 1 أكتوبر المقبل ولمدة 10 أيام لمن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات مثل: تعاقد على إدخال العدادات، واستقبال شكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير.