محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «السلع الغذائية» بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض «السلع الغذائية» الذي يعقد في الفترة من 5 الى 15 أكتوبر الجاري، ويقدم المعرض جميع منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 إلى 30% بمنطقة سموحة؛ تسهيلا من الدولة على المواطنين وتخفيف الأعباء.

المعرض يضم «50 باكية»

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان، مساء اليوم، أن المعرض يضم «50 باكية» بمشاركة 35 جهة عارضة، ويقدم تخفيضات على جميع المنتجات بنسب تتراوح بين 10 إلى 30 %، لافتًا إلى مشاركة جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وبعض السلاسل التجارية الكبرى، وشركات اللحوم والدواجن الطازجة والمصنعة، وشركات السلع الغذائية المختلفة.

وأشار «الشريف»، إلى أن المعرض يقام المعرض تحت رعاية الغرفة التجارية ووزارة التموين، وفي ضوء توجيهات الدولة بشأن إقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.