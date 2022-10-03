محافظ الإسكندرية: 8 مشروعات كبرى بالشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ، ستكون بداية حقيقية في مواجهة التغيرات المناخية عبر العالم، موضحا أن هناك 8 مشروعات كبرى تقام على شواطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة الإسكندرية بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه، حيث أن المخاطر التي تتعرض لها المدن السياحية كثيرة جدًا، وخاصة على السياحة والثروة السمكية والزراعة.

محافظة الإسكندرية استعانت بـ 40 أتوبيسا كهربائيا

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر أحمد عبد الصمد، أن محافظة الإسكندرية استعانت بـ 40 أتوبيسا كهربائيا، كما تضم المحافظة اول سوق بالعالم يستخدم الطاقة الشمسية في العامرية.

قلعة قايتباي مؤمنة تمامًا ضد ارتفاع منسوب المياه

وشرح محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية تضم آثار من كل العصور، القبطية والإسلامية واليونانية، كما تضم أكبر عدد من الكنائس، مضيفًا أن قلعة قايتباي مؤمنة تمامًا ضد ارتفاع منسوب المياه بسبب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هناك أبحاث عالمية تشير لوصول الارتفاعات بالبحر المتوسط إلى متر تقريبًا.

نستقبل 2.5 مليون زائر في الصيف كل يوم

وواصل محافظ الإسكندرية: «وعي المواطن بالتغيرات المناخية لسه شوية.. التغيرات المناخية كان لها أثر كبير على المحافظة، فكميات الأمطار أثرت على الطرق ورصف الشوارع، فالبنية التحتية من الصرف الصحي متهالك، والصرف الصحي يسع مليون متر مكعب، ولكن نتعرض في اليوم الواحد لـ 18 مليون متر مكعب.. إصلاحات الطرق 850 مليون جنيه العام الماضي عشان نرجع الطرق تاني لتكون صالحة للحركة المرورية، حيث نستقبل 2.5 مليون زائر في الصيف كل يوم».

وذكر محافظ الإسكندرية أن التغيرات المناخية أثرت على كل الأبراج والعمارات الموجودة على الكورنيش، وتكلفة الصيانة تتطلب ميزانية ضخمة، وهناك اهتمام رئاسي بالمحافظة.