محمود قاسم: «مصري» مشروع ثقافي لخدمة وتوعية الأجيال الجديدة

قال محمود قاسم، الناقد الفني، إنّ «مصري» مشروع ثقافي متكامل، يصب في صالح الأجيال الجديدة التي لا تعلم شيئا عن تاريخ مصر العظيم المشرف، متابعا أنّ تسجيل بطولات وإنجازات مصر من خلال الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، أمر يستوجب التكاتف.

مشروع مصري

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ مشروع مصري الذي تمّ الإعلان عنه اليوم، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع درامي ثقافي توعوي لتوثيق قصص الأبطال، مؤكدا أهمية الاستعانة بجيل الأجداد الذين عاصروا حرب أكتوبر وكل ما أحاط بها، خاصة أنّه مرّ عليها عليها 49 عامًا، أي أنّ جيل الآباء أنفسهم لم يعاصروا هذه المرحلة.

قاسم: الانتباه للأجيال الجديدة أمر يستحق الإشادة

وتابع الناقد الفني، أنّ الانتباه للأجيال الجديدة أمر يستحق الإشادة، فقديمًا كان هناك كتب وروايات للأطفال عن أبطال مصر، سواء من كانوا في الجبهة أو خارجها مثل رأفت الهجان، متابعا أنّ التاريخ يذخر بكنوز تستحق تقديمها للأجيال الجديدة، والانتباه لجاذبية الحكي وكيفية تقديم مثل هذه الحكايات: «أبناء السوشيال ميديا يختلفون عن الأجيال السابقة، وبالتأكيد مشروع مصري سيراعي هذا الأمر في المشروع المهم».