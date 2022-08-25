نتيجة تنسيق كلية تجارة الإسكندرية 2022-2023.. 289 درجة للشعبة الأدبية

برزت نتيجة تنسيق كلية تجارة الإسكندرية 2022-2023، كونها ضمن أعلى الكليات الأدبية، حيث احتلت المرتبة 66 من حيث الترتيب للكليات الأدبية ضمن تنسيق الكليات 2022، لما لها من فرص عمل عِدة نتيجة الدراسة المختلفة حسب كل قسم بها، ما يجعلها واحدة من أكثر الكليات رغبة من طلاب الثانوية العامة الجدد.

نتيجة تنسيق كلية تجارة الإسكندرية 2022-2023

وبحسب ما أعلنه مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2022، فإن نتيجة تنسيق كلية تجارة الإسكندرية 2022-2023، بلغ الحد الأدنى بها 289 درجة من مجموع الثانوية العامة للشعبة الأدبية، فيما بلغ الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 299 درجة.

شروط القبول في قسمي الإنجليزية والفرنسية

ووفقًا لنتيجة تنسيق كلية تجارة الإسكندرية 2022-2023، يتم تحديد القبول في أقسام تجارة الإسكندرية اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حيث يأخذ قسم اللغة الإنجليزية 10% فقط من المقبولين هذا العام، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على 80% من درجة اللغة الإنجليزية.

وتنطبق الشروط ذاتها، على شعبة اللغة الفرنسية، ولكن يضاف عليها أمرين، وهما: اختبار تحريري ومقابلة شخصية، وتقبل الشعبة الفرنسية 55 طالبًا فقط.