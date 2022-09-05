عميد تجارة الإسكندرية: «لدينا طلاب فوق 70 سنة.. مش عارفين أحياء ولا أموات»

قال الدكتور سيد الصيفي، عميد كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، إن نظام الساعات المعتمدة طبقته الجامعة منذ ما يقارب الـ3 سنوات، وتحديدًا في العام الدراسي 2019 / 2020، ويعتمد على تقسيم العام الدراسي لفصلين دراسيين، يبدأ أولهما في شهر سبتمبر وينتهي في يناير، والفصل الثاني يبدأ في فبراير وينتهي في شهر يونيو بخلاف فصل ثالث صيفي حال رغب الطالب في تحسين درجاته.

وأضاف «الصيفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي والمذاع على فضائية «CBC»، أنّ مع دخول الطلاب بالفصل الأول من العام الدراسي، شددت الجامعة عليهم ضرورة النجاح في بعض المواد للحصول على معدل تراكمي جيد، وفي شهر مارس 2020 ظهرت جائحة كورونا، ثم تم تحويل الدراسة أون لاين، وتم امتحان الطلاب دون درجات نهائية.

حساب المعدل التراكمي

واستطرد عميد كلية التجارة في جامعة الإسكندرية: «لما جينا حسبنا المعدل التراكمي للطلبة طلع فيه طلبة كتير مش جايبين المعدل التراكمي 1.6.. وفي العام الدراسي 2020 / 2021 تبين 2042 طالبًا حصلوا على إنذارين، ثم تم إرسال جواب على منازلهم حتى لا يفصلوا، وعندما تأكدوا أن الأمر جد تقلص عدد الطلاب لـ 1600 طالب، وفي خريف 2021 وصل العدد لـ 765 طالبًا».

طلاب عمرهم 70 سنة مسجلين في الجامعة

وأوضح أن مجلس الكلية تقدم بطلب إلى مجلس الجامعة لإعطاء هؤلاء الطلاب فرصة استثنائية رابعة غير قابلة للمد لكنها انتهت، «هما دلوقتي حصلوا على الفرصة الرابعة، وتبقى حاليا عدد 221 طالبًا فقط، وهم من سيتم فصلهم من كلية التجارة ليلتحقوا بكليات أخرى».

وتابع: «مجلس الكلية والجامعة كان متعاطفًا مع الطلاب وإداهم فرصة على أمل إنهم يشدوا حيلهم ويتخلصوا من العبء القديم عليهم، وأنا لسه عندي طلبة عمرهم فوق الـ70 سنة ومسجلين كطلاب، ومش عارفين إذا كانوا أحياء أو في دار الحق».