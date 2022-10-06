إكسترا نيوز تعرض «قناوي»...هكذا فعلت المقاومة الشعبية بالعدو

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» فيلمًا بعنوان «قناوي»، يبرز بطولات المقاومة الشعبية في السويس، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الذهاب لمكتب منظمة فتح

وتحدث الفدائي عبدالمنعم قناوي، في الفيلم، عن بطولات المقاومة الشعبية، التي بدأت بعد حرب 67، وتجمع الفدائيين وذهابهم لمكتب منظمة فتح بالقاهرة، وعرضوا عليهم الانضمام كمقاتلين ضد الصهاينة، وتواصلت معهم المخابرات وسألتهم عن سبب ذهابهم للمكتب، وعرفوا أنهم ذهبوا من أجل المشاركة في الحرب، وأخبروا القيادة التي اقترحت ضمهم في منظمة للعمل الفدائي، تحت اسم منظمة سيناء العربية.

وحكى «قناوي» عن خدعة اكتشفها الفدائيين، حينما وضع العدو كشافات ومكبرات صوت تذيع أصوات محركات مدرعات لإيهام الجنود المصريين، بأن هناك مدرعات تتجه نحوهم.

عمليات فدائية خلف خطوط العدو

وتذكر الفدائي عملية نفذوها بمجموعة فدائية مكونة من 12 فدائيا، ضد عربتين نصف جنزير ودبابة إسرائيلية خلف خطوط العدو، ونجاحهم في قتل 8 جنود وضابط وتدمير المدرعتين، وسحب أسير من العدو، ورفع العلم المصري على سيناء.

وتحدث الفدائي عبدالمنعم قناوي عن عملية أخرى نفذوها لإحضار صواريخ كاتيوشا، استعان بها العدو لضرب الطائرات المصرية، ونجحوا في جلبها من الأرض المحتلة آنذاك.