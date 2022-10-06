«الخارجية»: 6 أكتوبر رمز الإرادة المصرية وتحقيق المعجزات

هنأت وزارة الخارجية المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تعد ملحمة مصرية تاريخية مكنت مصر من استعادة السيطرة على أرضها وطرد المحتل الإسرائيلي.

وكتب السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: «لطالما حُفرت في ذاكرة الشعوب أيام تحيط بها مشاعر المجد والعزة والافتخار».

6 أكتوبر يوم تحقيق المعجزات عبر العصور

وأضاف: «سيبقى يوم 6 أكتوبر أبرز هذه الأيام لكونه يجسد الإرادة المصرية التي تقهر التحديات وتحقق المعجزات عبر العصور».

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تدوينته قائلا: «تحية إجلال وتقدير من وزارة الخارجية المصرية لجيش مصر العظيم وقائده الأعلى بهذه الذكرى العطرة».