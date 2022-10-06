بعد حادث تريلا الألف مسكن.. عقوبة القيادة دون «رخصة» أو لوحات معدنية

بعد حادث تريلا الألف مسكن الذي وقع أمس الأربعاء، وتعرضت فيه 3 سيارات للدهس من سائق اقتحم الموقف، تحدث ياسر سيد، المحامي بالنقض، عن العقوبة التي تتنظر سائق التريلا المتسبب في الحادث، قائلًا إن العقوبة الأولى التي يواجهها السائق الآن، هي "القيادة دون ترخيص"، ويعاقب قانون المرور بدفع غرامة تبدأ من 1000 جنيه، وتصل لـ2000، كما يعاقب بالحبس مدة تصل لـ6 أشهر، وذلك فقًا للمادة 75 مكرر في الفقرة 4 على تلك المخالفة.

عقوبة السير دون لوحات معدنية

وأضاف المحامي، أن العقوبة الثانية التي تنتظر السائق هي، "عقوبة السير دون لوحات معدنية"، ونص قانون المرور على "أنه فى حال ارتكاب مخالفة السير دون لوحات معدنية أو تركيب لوحات مزورة، منصرفة من جهة بخلاف إدارة المرور، تقع عليه عقوبة الحبس مدة تصل لـ6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 300 لـ1500 جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، كما يجرى سحب رخص القيادة والتسيير، وهذه الحالة لا يجوز التصالح فيها، وذلك وفقًا لنص المادة 74 مكرر من فقرة 4 من قانون المرور، رقم 121 لسنة 2008.

تفاصيل الحادث

بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغًا بالواقعة التي أسفرت عن تهشم 3 سيارات داخل موقف ميكروباص الألف مسكن، بعدما صدمتها سيارة تريلا، كما توجهت قوة من مباحث القسم، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت بنقل المصابين للمستشفى للعلاج.

وتمكنت المباحث من القبض على السائق المتهم بعد ارتكاب الحادث، إذ تمكن السائقون من الإمساك به، وتبين أن سائق التريلا كان قادمًا من اتجاه ميدان الحجاز، واختلت عجلة القيادة بسبب سيره بسرعة كبيرة،؛ ما أدى إلى فشله في السيطرة على السيارة، كما تبين أن السياره دون لوحات معدنية، ولا يحمل سائقها رخصة للقيادة.